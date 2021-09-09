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Минтранс предложил изменить приоритеты на перекрестках с круговым движением

Авторадиоиещё 3
19 минут назад

Порядок проезда перекрестков с круговым движением предложено изменить.

Минтранс предложил изменить порядок проезда перекрестков с круговым движением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новации возникли в последней редакции поправок в Правила дорожного движения, предложенных Минтрансом, которые уже согласовала рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине.

Сейчас те, кто едет по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто на круг выезжает. Но такой порядок появился только в 2017 году. До этого было все наоборот. Минтранс предложил снова пересмотреть приоритеты, уточнив, что при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто едет по кругу.

Еще одна поправка касается объезда автобусов. Согласно действующим правилам, если посадка и высадка пассажиров общественного транспорта производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые садятся или выходят из этого транспорта.

К этому предложено добавить, что, если на транспорте включено табло «Внимание, пассажир», водитель должен остановиться перед этим транспортом, не создавая помех пешеходам.

Автоновости,Минтранс РФ,Левада-центр,
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