Минтранс предложил изменить порядок проезда перекрестков с круговым движением

Сейчас те, кто едет по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто на круг выезжает. Но такой порядок появился только в 2017 году. До этого было все наоборот. Минтранс предложил снова пересмотреть приоритеты, уточнив, что при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто едет по кругу.