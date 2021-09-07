"Единая Россия" предложила сделать техосмотр добровольным

"И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной", - приводятся на сайте пояснения секретаря Генсовета "Единой России", первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака .

При этом отмечается, что предлагаемая инициатива не будет распространяться на коммерческий транспорт. Предложение уже поддержали в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин .

"Предложение парламентариев "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД , думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию", — подчеркнул Турчак, добавляя, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник".

По его словам, парламентарии от фракции доработают вместе с Кабинетом министров соответствующий законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут инициативу в новом созыве. Ранее вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. До этого для получения обязательного страхования автогражданской ответственности владельцы автомобиля должны были провести государственный техосмотр своей машины.