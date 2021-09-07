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"Единая Россия" предложила сделать техосмотр добровольным

Газета.Ruиещё 17
1 час назад

Фракция "Единой России" предложила сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца автомобиля или мотоцикла, сообщается на сайте партии.

"Единая Россия" предложила сделать техосмотр добровольным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной", - приводятся на сайте пояснения секретаря Генсовета "Единой России", первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

При этом отмечается, что предлагаемая инициатива не будет распространяться на коммерческий транспорт. Предложение уже поддержали в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Предложение парламентариев "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию", — подчеркнул Турчак, добавляя, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник".

По его словам, парламентарии от фракции доработают вместе с Кабинетом министров соответствующий законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут инициативу в новом созыве. Ранее вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. До этого для получения обязательного страхования автогражданской ответственности владельцы автомобиля должны были провести государственный техосмотр своей машины.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,МВД,
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