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Автоэксперт спрогнозировал резкое подорожание машин в России

Ura.Ru
58 минут назад

В следующем году в России могут вырасти цены на автомобили на фоне дефицита электроники. Об этом заявил эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа «РГС Банка») Сергей Власов.

В России спрогнозировали резкое подорожание машин
Фото:  URA.RU URA.RU

«Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания», — цитирует РИА «Новости» Сергея Власова.

По его словам, в следующем году продолжится дефицит электроники, поэтому производители будут адаптировать комплектации или останавливать производство. Власов считает, что решением проблемы может стать децентрализация их производства.

«Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли», — заявил Власов.

Ранее в институте общественного мнения «Анкетолог» сообщили, что треть водителей в РФ стали реже пользоваться личными автомобилями. Владельцы машин заявили о подорожании бензина.

Автоновости,Бортжурнал,Сергей Власов,Росгосстрах Банк,РИА Новости,
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