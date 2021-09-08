В России спрогнозировали резкое подорожание машин

В следующем году в России могут вырасти цены на автомобили на фоне дефицита электроники. Об этом заявил эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа «РГС Банка») Сергей Власов.

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«Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания», — цитирует РИА «Новости» Сергея Власова.

По его словам, в следующем году продолжится дефицит электроники, поэтому производители будут адаптировать комплектации или останавливать производство. Власов считает, что решением проблемы может стать децентрализация их производства.

«Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли», — заявил Власов.