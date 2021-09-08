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Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

Газета.Ru
2 часа назад

Министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что электросамокаты и подобные устройства попадут под категорию «средства индивидуальной мобильности». Ездить на СИМ по-прежнему можно по правой стороне проезжей части при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Кроме того, эти устройства должны весить не более 35 кг, в противном случае нельзя будет на них проезжать по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).

В поправке содержатся и другие изменения. Так, например, знак «кирпич» позволено использовать с информационными табличками, чтобы вводить запрет дифференцированно. В списке автомобилей, которым разрешено проезжать под знак «Зона с ограничением экологического класса», остались электромобили, машины инвалидов и местных жителей.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам могут запретить движение в междурядье.

Автоновости,Минтранс РФ,
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