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Правительство одобрило идею отменить техосмотр для личных машин

Motor.ru
1 час назад

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения во главе с Маратом Хуснуллиным поддержала отмену обязательного техосмотра для личных автомобилей. На сайте правительства сообщается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму и примут при следующем созыве. Однако перед этим его доработает кабмин совместно с депутатами «Единой России», которые и выдвинули идею сделать процедуру добровольной для физических лиц.

Правительство одобрило идею отменить техосмотр для личных машин
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Согласно законопроекту, обязательный техосмотр для «частников» сохранится только при смене владельца автомобиля, а также в том случае, если транспортное средство старше четырех лет. Что касается коммерческих машин, то для них техосмотр останется обязательным.

В «Единой России» отметили, что такое решение «давно назрело». Текущие правила, принятые еще в 1994 году, морально устарели, а процедура превратилась в банальную формальность. Кроме этого, по мнению парламентариев, в исправности частного транспортного средства в первую очередь должен быть заинтересован сам владелец.

Ранее техосмотр уже отвязали от ОСАГО: с 22 августа россиянам не нужна диагностическая карта при оформлении полиса «автогражданки». Отменить обязательный техосмотр предложил зимой Общероссийский народный фронт (ОНФ), а в июне с аналогичным предложением выступило МВД.

Помимо этого, в МВД предлагали радикально упростить саму процедуру. В числе послаблений — отмена контроля уровня шума, работы стеклоомывателей, наличия аптечки, огнетушителя, а также проверки на предмет подтеков технических жидкостей.

Автоновости,Единая Россия,Госдума,МВД,
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