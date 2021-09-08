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Бывший главный дизайнер Bentley перешел на работу в Geely

Wroom.ru
1 час назад

Главный экс-дизайнер марки Bentley, немец Штефан Зилафф, покинул компанию еще в декабре прошлого года, а теперь стало известно, что он назначен вице-президентом по глобальному дизайну в компании Geely Auto.

Бывший главный дизайнер Bentley нашел работу в Geely
Фото: AutoMotoTV / Youtube.comAutoMotoTV / Youtube.com

59-летний Штефан Зилафф будет работать в студии в шведском Гетеборге и возглавит отдел по разработке дизайна автомобилей под брендами Geely, Lynk & Co, Geometry и Zeekr. Ранее этот пост занимал англичанин Питер Хорбери, который из-за возраста он стал понемногу отходить от дел, а пока назначен старшим вице-президентом по дизайну британской компании Lotus, входящей в холдинг Geely.

Работу автодизайнером Штефан Зилафф начал в 1990 году. Первыми его работами стали автомобили Volkswagen и Audi. В 2003 году он работал в компании Mercedes, а через три года вновь стал заниматься дизайном автомобилей Audi. В 2015 году Штефана перевели в компанию Bentley, где он рабтал главным дизайнером в течение пяти лет.

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