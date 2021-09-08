Бывший главный дизайнер Bentley нашел работу в Geely

Главный экс-дизайнер марки Bentley, немец Штефан Зилафф, покинул компанию еще в декабре прошлого года, а теперь стало известно, что он назначен вице-президентом по глобальному дизайну в компании Geely Auto.

Фото: AutoMotoTV / Youtube.com AutoMotoTV / Youtube.com

59-летний Штефан Зилафф будет работать в студии в шведском Гетеборге и возглавит отдел по разработке дизайна автомобилей под брендами Geely, Lynk & Co, Geometry и Zeekr. Ранее этот пост занимал англичанин Питер Хорбери, который из-за возраста он стал понемногу отходить от дел, а пока назначен старшим вице-президентом по дизайну британской компании Lotus, входящей в холдинг Geely.