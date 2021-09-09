«Яндекс» протестирует беспилотное такси в Ясенево

Компания «Яндекс» объявила, что запустит осенью в московском районе Ясенево беспилотное такси. Проехать на нем можно будет только в пределах этого района.

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Многие москвичи уже замечали на дорогах бело-красные Hyundai Sonata со странными мигалками и антеннами, торчащими со всех сторон, — это и есть беспилотники «Яндекса». В которых, правда, сидят пилоты. Выпускать на улицы Москвы пустые машины не разрешает закон. В Ясенево водители тоже будут. По крайней мере пока, говорит официальный представитель «Яндекса» Юлия Швейко.

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Юлия Швейко, официальный представитель «Яндекса»: «Для Ясенево определен формат тестирования, когда водитель-испытатель должен все-таки присутствовать в салоне автомобиля: он необязательно должен находиться за рулем, он может сидеть на пассажирском сидении, но он должен присутствовать во время всех поездок. В то же время есть другие локации, например, такие, как «Иннополис» Сколково: это программа, которая сейчас находится на согласовании, позволяет, например, использовать автомобили уже в режиме полностью беспилотном, то есть без человека в салоне, когда за пользователем сможет приезжать пустой автомобиль».

К слову о том, почему тесты в Москве начинаются именно с района Ясенево — это один из самых изолированных районов города, окруженный лесными массивами, но при этом в районе есть все — три станции метро, торговые центры, фитнес-залы и так далее. То есть такой городок в миниатюре. Там и решили потренироваться.

Возвращаясь к перспективам появления на улицах российских городов реальных беспилотных автомобилей — эксперты, опрошенные Business FM, сомневаются, что такое возможно в ближайшие семь-десять лет. Во-первых, не решена очень важная юридическая проблема — кто должен нести уголовную ответственность в случае серьезного ДТП, произошедшего по вине беспилотника. Hyundai Sonata в тюрьму не посадишь. А кого тогда? Руководство «Яндекса»?

Но вопрос не только в правовой коллизии. Создать настоящий автомобиль-беспилотник пока не может никто в мире. Даже Илон Маск, который в январе заявлял, что уже в этом году Tesla составит конкуренцию водителю-человеку, теперь признается, что он был слишком оптимистичен и компания не сможет в этом году выпустить полноценный беспилотник с автономностью пятого уровня. Сдаются, похоже, и в Apple. Дуг Филд, перешедший туда как раз из Tesla, чтобы возглавить автомобильный проект, ушел из компании. В прошлом году Uber Technologies Inc. согласилась продать свое подразделение по автономному вождению.

Но работа над созданием беспилотников все же продолжается, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский, и глобально она идет вот по какому пути:

Глеб Виленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта»: «Недавно, например, компания Waymo в Сан-Франциско точно так же в тихом районе начала тестирование своих беспилотников. И схема, похоже, такая же, по которой будет идти и «Яндекс»: то есть сначала за рулем машины находится водитель, который просто дублирует беспилотник, то есть он ничем не управляет, но сидит на всякий случай, потом, соответственно, этот водитель удаляется в некий центр управления — и там контролирует машину, так сказать, телепатически, потом на одного водителя вешают не одну машину, а несколько. И вот, наконец, когда уже все убедятся в том, что это все работает безупречно, таких операторов удаленных либо не станет совсем, либо на одного оператора будет приходиться паркинг десятков, если не сотен, беспилотных автомобилей».