«Яндекс» протестирует беспилотное такси в Ясенево

Компания «Яндекс» объявила, что запустит осенью в московском районе Ясенево беспилотное такси. Проехать на нем можно будет только в пределах этого района.
Многие москвичи уже замечали на дорогах бело-красные Hyundai Sonata со странными мигалками и антеннами, торчащими со всех сторон, — это и есть беспилотники «Яндекса». В которых, правда, сидят пилоты. Выпускать на улицы Москвы пустые машины не разрешает закон. В Ясенево водители тоже будут. По крайней мере пока, говорит официальный представитель «Яндекса» Юлия Швейко.
Юлия Швейко, официальный представитель «Яндекса»: «Для Ясенево определен формат тестирования, когда водитель-испытатель должен все-таки присутствовать в салоне автомобиля: он необязательно должен находиться за рулем, он может сидеть на пассажирском сидении, но он должен присутствовать во время всех поездок. В то же время есть другие локации, например, такие, как «Иннополис» Сколково: это программа, которая сейчас находится на согласовании, позволяет, например, использовать автомобили уже в режиме полностью беспилотном, то есть без человека в салоне, когда за пользователем сможет приезжать пустой автомобиль».
К слову о том, почему тесты в Москве начинаются именно с района Ясенево — это один из самых изолированных районов города, окруженный лесными массивами, но при этом в районе есть все — три станции метро, торговые центры, фитнес-залы и так далее. То есть такой городок в миниатюре. Там и решили потренироваться.
Возвращаясь к перспективам появления на улицах российских городов реальных беспилотных автомобилей — эксперты, опрошенные Business FM, сомневаются, что такое возможно в ближайшие семь-десять лет. Во-первых, не решена очень важная юридическая проблема — кто должен нести уголовную ответственность в случае серьезного ДТП, произошедшего по вине беспилотника. Hyundai Sonata в тюрьму не посадишь. А кого тогда? Руководство «Яндекса»?
Но вопрос не только в правовой коллизии. Создать настоящий автомобиль-беспилотник пока не может никто в мире. Даже Илон Маск, который в январе заявлял, что уже в этом году Tesla составит конкуренцию водителю-человеку, теперь признается, что он был слишком оптимистичен и компания не сможет в этом году выпустить полноценный беспилотник с автономностью пятого уровня. Сдаются, похоже, и в Apple. Дуг Филд, перешедший туда как раз из Tesla, чтобы возглавить автомобильный проект, ушел из компании. В прошлом году Uber Technologies Inc. согласилась продать свое подразделение по автономному вождению.
Но работа над созданием беспилотников все же продолжается, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский, и глобально она идет вот по какому пути:
Глеб Виленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта»: «Недавно, например, компания Waymo в Сан-Франциско точно так же в тихом районе начала тестирование своих беспилотников. И схема, похоже, такая же, по которой будет идти и «Яндекс»: то есть сначала за рулем машины находится водитель, который просто дублирует беспилотник, то есть он ничем не управляет, но сидит на всякий случай, потом, соответственно, этот водитель удаляется в некий центр управления — и там контролирует машину, так сказать, телепатически, потом на одного водителя вешают не одну машину, а несколько. И вот, наконец, когда уже все убедятся в том, что это все работает безупречно, таких операторов удаленных либо не станет совсем, либо на одного оператора будет приходиться паркинг десятков, если не сотен, беспилотных автомобилей».
Но процесс этот видимо, будет тянуться еще очень долго. Возвращаясь к актуальной повестке — на самый главный вопрос, будет ли поездка по району Ясенево на беспилотном такси дешевле, чем на обычной машине с водителем, в «Яндексе» не ответили.