Глава Бурятии заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов объявил в своем Instagram, что заразился коронавирусом.

«Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко «гундит»», — сказал Цыденов.

По его словам, он регулярно проходит тестирование, потому что много взаимодействует с людьми. До этого он проходил проверку 2 сентября в ходе Восточного экономического форума — результат был отрицательный.

«И вот за этот промежуток — 6 дней — где-то успел подхватить», — сказал он, добавляя, что благодаря вакцинации переносит заболевание без симптомов, в формате «простого гриппа».

Ранее с коронавирусом был госпитализирован гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев. Первым симптомом заболевания у главы «Россия сегодня» стал сухой кашель, затем поднялась до 38 градусов температура, и стало тяжело дышать. При этом ПЦР-тест не показал положительный результат, и Киселев работал, пока не развилась двусторонняя пневмония — у него поражено от 25% до 50% легких. Состояние телеведущего врачи оценивали как средней тяжести. Позднее он сообщил, что лечение помогло, и температура у него снизилась.