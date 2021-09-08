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Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Газета.Ru
54 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом глава города сообщил в своем блоге.

В Москве предложили в десять раз повысить штраф за нарушение тишины водителями
Фото:  Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

В документе предлагается запретить использовать в столице машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой москвичей ночью. Также предлагается в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями – с 500 до 5000 рублей. При этом, если мощность двигателя легкового автомобиля превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет стартовать с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.

Также мэр предложил задерживать и помещать на спецстоянку машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Ранее сообщалось, что штраф за езду ночью с громкой музыкой и без глушителей могут ввести по всей России.

Автоновости,Сергей Собянин,Мосгордума,
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