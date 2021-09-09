Когда умрут классические седаны?

Главный дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер рассказал, как повлияет на будущие автомобили глобальная электрификация. По его мнению, переход на электрические силовые установки создаст на разработчиков множество препятствий, которые они будут вынуждены решать при помощи изменения конструкций кузовов. В качестве примера специалист привел электрические новинки Mercedes-Benz, которые дебютировали на международном автосалоне IAA 2021 в Мюнхене.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

На выставке IAA 2021, проходящей в Мюнхене, доминируют новые электрокары от Mercedes-Benz. Известно, что компания представит не менее пяти моделей с полностью электрическими силовыми установками, включая роскошный кроссовер Mercedes-Maybach EQS, а также электрический седан EQE и безуглеродный G-класс, серийное производство которых намечено на следующий год. Глядя на уклон марки в сторону электрификации, не трудно предположить, что руководство Mercedes-Benz сделало ставку на полностью электрическое будущее.

Видео дня

Несмотря на все преимущества экологически чистых моделей, главный дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер заявил, что полная электрификация автомобильного производства станет началом конца для традиционных седанов. Глядя на представленные новинки Mercedes-Benz, можно с уверенностью сказать, что будущая линейка электромобилей марки будет представлять собой симбиоз седана, хэтчбека и купе.

Причем такой подход к дизайну кузовов станет вынужденной мерой, поскольку для высокотехнологичных моделей с электроприводом понадобятся массивные аккумуляторные батареи, которые инженеры не смогут разместить в изящных пропорциях традиционных седанов. К тому же, в поисках лучшей аэродинамики и удобства расположения электрических силовых установок специалистам придется экспериментировать с клиренсом и форм-факторами автомобилей.

По словам Гордена Вагенера, дизайнеры корпорации многие годы стремились сделать автомобили непохожими друг на друга. При этом новая линейка EQ, по его словам, стала смелым и стильным решением, которое специалисты продолжат развивать.