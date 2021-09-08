Украина отчиталась о резком росте производства автомобилей

Ассоциация автопроизводителей Украины или «УкрАвтоПром» подвела итоги работы автозаводов за последний месяц лета. Результат вышел двояким. Объем выпуска автотранспорта в августе составил 554 единицы, что почти в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, если сравнивать с июлем, то показатели снизились на 21%.

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Рост произошел за счет легковых автомобилей, которых выпустили 479 штук. Это в 13 раз больше прошлогодних результатов. Но производство автобусов наоборот сократилось до 74 шт. Годом ранее удалось собрать на 11% больше.

В секторе коммерческого транспорта сообщается о выпуске одного автомобиля. Правда, показатели могли быть лучше с учетом работы Кременчугского автозавода. Но предприятие с 2016 года не публикует статистику.

Всего же с начала года на Украине произведено 5 801 автомобиль, что в 2,5 раза больше, чем за первые восемь месяцев 2020 года.

В процентном выражении украинский автопром демонстрирует значительный рост. Особенно если сравнивать с Россией. Отечественные автопроизводители с января по сентябрь произвели на 16% меньше транспортных средств, чем за аналогичный период 2020-го. Но в штуках разница совсем не в пользу бывшей советской житницы.

Всего с конвейеров российских автозаводов к Дню знаний сошло 829 633 авто против 962 998 в прошлом году. В целом за 2020-й произведено 1 438 540 транспортных средств различных классов и марок.

Таким образом, несмотря на позитивные относительные показатели, в абсолютных цифрах украинский автопром так и не вышел на более-менее значимые объемы производства.