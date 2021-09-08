Украина отчиталась о резком росте производства автомобилей

Ассоциация автопроизводителей Украины или «УкрАвтоПром» подвела итоги работы автозаводов за последний месяц лета. Результат вышел двояким. Объем выпуска автотранспорта в августе составил 554 единицы, что почти в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, если сравнивать с июлем, то показатели снизились на 21%.
Рост произошел за счет легковых автомобилей, которых выпустили 479 штук. Это в 13 раз больше прошлогодних результатов. Но производство автобусов наоборот сократилось до 74 шт. Годом ранее удалось собрать на 11% больше.
В секторе коммерческого транспорта сообщается о выпуске одного автомобиля. Правда, показатели могли быть лучше с учетом работы Кременчугского автозавода. Но предприятие с 2016 года не публикует статистику.
Всего же с начала года на Украине произведено 5 801 автомобиль, что в 2,5 раза больше, чем за первые восемь месяцев 2020 года.
В процентном выражении украинский автопром демонстрирует значительный рост. Особенно если сравнивать с Россией. Отечественные автопроизводители с января по сентябрь произвели на 16% меньше транспортных средств, чем за аналогичный период 2020-го. Но в штуках разница совсем не в пользу бывшей советской житницы.
Всего с конвейеров российских автозаводов к Дню знаний сошло 829 633 авто против 962 998 в прошлом году. В целом за 2020-й произведено 1 438 540 транспортных средств различных классов и марок.
Таким образом, несмотря на позитивные относительные показатели, в абсолютных цифрах украинский автопром так и не вышел на более-менее значимые объемы производства.
Ранее на Украине выпустили первый за 12 лет основной боевой танк для нужд национальной армии. Однако машина сломалась через две недели, во время репетиции парада ко Дню независимости.