Водителям приготовили повышенные штрафы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Госдуму законопроект о увеличении наказания на нарушение тишины ночью. По его мнению, штраф за езду с нестандартными глушителями и громкой музыкой необходимо увеличить по крайней мере в 10 раз – с нынешних 500 до пяти тысяч рублей. Кроме этого, шумные машины и мотоциклы предлагается отправлять на штрафтоянку и не возвращать владельцу до тех пор, «пока глушитель не будет возвращен в штатный режим».

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Для владельцев машин мощностью более 200 лошадиных сил штраф будет еще больше, отметил Собянин в блоге. Так, за каждые следующие 10 сил придется выложить еще 250 рублей сверху. Таким образом, для водителя шумного спорткара с 400-сильным мотором штраф будет увеличен до 10 тысяч рублей.

Аналогичная схема «прогрессии» штрафа предлагается и для мотоциклов, но начиная с 50 лошадиных сил, а также для грузовых автомобилей – с 250 сил.

«Ловить» автомобили с прямотоками предлагается с помощью модифицированных дорожных камер, оборудованных шумомерами. Как отмечает Собянин, такие камеры «обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания».

На сегодняшний день такие устройства установлены на дорогах нескольких городов Франции, но пока они работают в тестовом режиме и не выписывают штрафы. Во французских гаджетах используются четыре микрофона – три направленных и один всенаправленный.