В России введут новые правила дорожного движения

Основной целью поправок станет внесение в ПДД средств индивидуальной мобильности
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и МВД начать работу по внесению изменений в существующую редакцию Правил дорожного движения. Свои предложения ведомства должны будут представить не позднее первого октября 2021 года. Ожидается, что основной целью поправок станет внесение в ПДД средств индивидуальной мобильности, а также регламентирования использования беспилотных транспортных средств.
Действующие Правила дорожного движения приняли в 1993 году. С тех пор в документ вносили поправки более 50 раз. Новая редакция, работу над которой инициировал Марат Хуснуллин, должна законодательно регламентировать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также узаконить использование на дорогах общего пользования автономных транспортных средств. Однако мнения экспертов насчет будущих нововведений разделились. Некоторые специалисты считают, что необходимо полное переиздание всего нормативного свода, в то время как другие выступают за внесение точечных поправок.
Представители ГИБДД отмечают, что действующие правила дорожного движения актуальны и соответствуют Венской конвенции и безопасности дорожного движения. По их мнению, достаточно внести некоторые поправки, регулирующие использование СИМ, оставив существующий свод правил без радикальных изменений. Однако некоторые эксперты считают, что появление в ПДД нового вида транспортных средств станет слишком масштабным изменением, для реализации которого требуется переиздание всего документа в новой редакции.
Еще одной темой новой редакции может стать регламентация эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Эксперты ссылаются на запуск экспериментального проекта по организации автономного грузового сообщения. Кроме того, накануне стало известно, что в Москве начнут перевозить первых пассажиров беспилотные такси, разработанные «Яндексом». Ведомства должны представить свои идеи по изменению существующей редакции ПДД к 1 октября нынешнего года.
Накануне правительственная комиссия по безопасности дорожного движения во главе с Маратом Хуснуллиным поддержала отмену обязательного техосмотра для личных автомобилей. На сайте правительства сообщается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму и примут при следующем созыве.