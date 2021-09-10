В России введут новые правила дорожного движения

Основной целью поправок станет внесение в ПДД средств индивидуальной мобильности

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и МВД начать работу по внесению изменений в существующую редакцию Правил дорожного движения. Свои предложения ведомства должны будут представить не позднее первого октября 2021 года. Ожидается, что основной целью поправок станет внесение в ПДД средств индивидуальной мобильности, а также регламентирования использования беспилотных транспортных средств.

Видео дня

Действующие Правила дорожного движения приняли в 1993 году. С тех пор в документ вносили поправки более 50 раз. Новая редакция, работу над которой инициировал Марат Хуснуллин, должна законодательно регламентировать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также узаконить использование на дорогах общего пользования автономных транспортных средств. Однако мнения экспертов насчет будущих нововведений разделились. Некоторые специалисты считают, что необходимо полное переиздание всего нормативного свода, в то время как другие выступают за внесение точечных поправок.

Представители ГИБДД отмечают, что действующие правила дорожного движения актуальны и соответствуют Венской конвенции и безопасности дорожного движения. По их мнению, достаточно внести некоторые поправки, регулирующие использование СИМ, оставив существующий свод правил без радикальных изменений. Однако некоторые эксперты считают, что появление в ПДД нового вида транспортных средств станет слишком масштабным изменением, для реализации которого требуется пере­издание всего документа в новой редакции.

Еще одной темой новой редакции может стать регламентация эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Эксперты ссылаются на запуск эксперимен­тального проекта по организации автономного грузового сообщения. Кроме того, накануне стало известно, что в Москве начнут перевозить первых пассажиров беспилотные такси, разработанные «Яндексом». Ведомства должны представить свои идеи по изменению существующей редакции ПДД к 1 октября нынешнего года.