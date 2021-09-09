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Полноприводный универсал Volkswagen Passat вернулся в Россию

Wroom.ru
1 час назад

Российское представительство марки Volkswagen объявило о старте продаж полноприводного универсала Passat Alltrack.

Полноприводный Volkswagen Passat вернулся в Россию
Фото: VolkswagenVolkswagen

Эта модель уже предлагалась на нашем рынке до 2019 года, а теперь, после двухлетнего перерыва, Volkswagen Passat Alltrack вернулся в Россию уже в обновлённом после рестайлинга виде. Кстати, обычные универсалы без приставки Alltrack у нас официально не продаются.

Версия Alltrack отличается слегка увеличенным дорожным просветом (174 мм по паспорту) и декоративным обвесом кузова

Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и полноприводной трансмиссией. Цена — от 3 697 000 рублей, в базовом оснащении, среди прочего, есть адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль, обогревы всех сидений, руля и лобового стекла, электрорегулировки передних сидений, электропривод двери багажника и светодиодные фары.

Volkswagen

Основным конкурентом новинки станет похожий по формату универсал Subaru Outback: недавно в России начали предлагать новое поколение модели по цене от 3 869 000 рублей.

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