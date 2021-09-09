Полноприводный Volkswagen Passat вернулся в Россию

Эта модель уже предлагалась на нашем рынке до 2019 года, а теперь, после двухлетнего перерыва, Volkswagen Passat Alltrack вернулся в Россию уже в обновлённом после рестайлинга виде. Кстати, обычные универсалы без приставки Alltrack у нас официально не продаются.