Полноприводный Volkswagen Passat вернулся в Россию

Российское представительство марки Volkswagen объявило о старте продаж полноприводного универсала Passat Alltrack.
Эта модель уже предлагалась на нашем рынке до 2019 года, а теперь, после двухлетнего перерыва, Volkswagen Passat Alltrack вернулся в Россию уже в обновлённом после рестайлинга виде. Кстати, обычные универсалы без приставки Alltrack у нас официально не продаются.
Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и полноприводной трансмиссией. Цена — от 3 697 000 рублей, в базовом оснащении, среди прочего, есть адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль, обогревы всех сидений, руля и лобового стекла, электрорегулировки передних сидений, электропривод двери багажника и светодиодные фары.
Основным конкурентом новинки станет похожий по формату универсал Subaru Outback: недавно в России начали предлагать новое поколение модели по цене от 3 869 000 рублей.