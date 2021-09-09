С конвейера сошел 600-тысячный автомобиль LADA Vesta

Завод «LADA Ижевск» сегодня выпустил 600-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Юбилейным стал универсал LADA Vesta SW Cross синего цвета «дайвинг» в комплектации [BLACK], которая предусматривает окраску крыши и корпусов зеркал в черный глянец. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, 600-тысячная LADA Vesta отправится на экспорт в Республику Беларусь, в дилерский центр LADA, расположенный в г. Гомеле.

Фото: АВТОВАЗ АВТОВАЗ

Напомним, что производство LADA Vesta SW Cross стартовало в сентябре 2017 года, и к настоящему моменту изготовлено более 100 тыс. таких автомобилей. Модификация SW Cross является самой популярной в семействе LADA Vesta после седана.

Предприятие «LADA Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 74136 машин, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). В настоящее время стоимость седана LADA Vesta составляет от 783,9 тыс. рублей, универсала Vesta SW – от 880,9 тыс. рублей.

В настоящее время завод «LADA Ижевск» готовится к запуску производства обновленной LADA Vesta с приставкой FL. Ожидается, что в салоны дилеров обновленная LADA Vesta поступит в течение 2022 года.