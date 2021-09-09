АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta. На очереди XRay и Largus

В четверг, 9 сентября, АвтоВАЗ вновь запустил производство модели Lada Granta после вынужденного простоя, вызванного нехваткой комплектующих. По информации сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», сборка на линии B0, с которой сходят Lada Largus, XRay, Renault Logan и Sandero, возобновится в понедельник, 13 сентября. При этом ситуация с поставками электронных компонентов до сих пор не стабилизировалась, так что автопроизводитель в любой момент может скорректировать график работы.

Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов © РИА Новости / Анар Мовсумов

Завод в Тольятти работает с перебоями с 16 августа, хотя конвейер останавливали и в июле. Это связано с нехваткой компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности с поставщиками. Согласно прогнозам компании, дефицит электронных компонентов продлится как минимум до весны 2022 года.

В наибольшей степени ситуация отразилась на объемах производства Lada Granta и, соответственно, на продажах. По итогам августа модель уступила звание бестселлера российской марки Lada Granta и опустилась с первого на четвертое место в рейтинге самых востребованных автомобилей на российском рынке.

Ранее стало известно, что время ожидания новых машин Lada составляет два-три месяца.