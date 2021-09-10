Hyundai открыла огромный моторный завод в России

Компания Hyundai накануне открыла новый завод по выпуску двигателей в России, который получил название «Хендэ Виа». Предприятие построили в Сестрорецке, рядом с действующим автомобильным заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где собирают модели Solaris, Creta и Kia Rio. Производство двигателей запустят в начале октября 2021 года, и за первый год компания рассчитывает выпустить 240 тысяч агрегатов. Позже объемы производства увеличат до 330 тысяч моторов в год, и по этому показателю «Хендэ Виа» войдет в тройку крупнейших российских моторостроителей.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Строительство моторного завода Hyundai стартовало в конце июля 2020 года. Инвестиции в проект составили 13,1 миллиарда рублей, а общая площадь завода превышает 35 тысяч квадратных метров. На новом предприятии организовано производство бензиновых 123-сильных «атмосферников» объемом 1,6 литра семейства Gamma. Автопроизводитель намерен локализовать в России выпуск всех основных компонентов мотора: блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленвала, поршней и водяного насоса.

Позже, в конце 2022 года, на конвейер встанет второй агрегат: двигатель семейства Nu объемом 2,0 литра. Им комплектуются в том числе Hyundai Creta, сборка которой организована на петербургском заводе марки, а также Kia Cerato и Soul, производство которых налажено на калининградском «Автоторе».

В распоряжении Hyundai имеется еще один завод в Санкт-Петербурге — это бывшие мощности «Дженерал Моторз Авто» в Шушарах, 94,83 процента которых корейская марка приобрела в декабре 2020 года. Какие именно модели будут выпускать на этом предприятии, пока неизвестно, но Hyundai уже приступила к освоению площадки.