Московские полицейские остановили автомобиль блогера Гусейна Гасанова, лишенного водительских прав за отказ проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает Mash.

9 сентября красный Rolls-Royce Гасанова остановили на Зубовском бульваре столицы. По данным журналистов, незадолго до инцидента российский блогер публиковал на своей странице в Instagram сторис, которые были сняты с водительского сидения его автомобиля.

Если Гасанов действительно находился за рулем без прав, его ждут санкции. Согласно российскому законодательству, за езду без прав нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По данным Life, полицейские отпустили Гасанова: у блогера была апелляционная жалоба на решение суда. «Фактически судебные разбирательства продолжаются, и пока они идут, он имеет право садиться за руль», — объяснили журналисты.