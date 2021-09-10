Российских водителей предупредили о новой ловушке

Собственники дорог в России должны сами решать: демонтировать или оставлять знаки «Фотовидеофиксации», которые предупреждают водителей о камерах, рассказали в ГИБДД по Свердловской области. С 1 сентября в ПДД действует только знак 6.22, указывающий на наличие камер в самом населенном пункте, а не на конкретных дорогах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

Знак 6.22 появился в марте 2021 года, напоминают «Дни.ру». Он может применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими дорожными знаками или светофорами. Знак 6.22 также не указывает на конкретные места наличия камер, а только предупреждает, что на территории населенного пункта камеры могут быть установлены. Вне населенного пункта он монтируется на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля скорости.

Как сообщили в Госавтоинспекции, собственники дорог теперь должны сами решить — оставить или демонтировать старые таблички. «Знак 8.23 „Фотовидеофиксация“ внутри населенных пунктов подпадает под специальный ГОСТ, который определяет, что технические средства организации движения допускается применять в случаях, не предусмотренных госстандартом, если их применение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. < > Окончательное решение о том, демонтировать или оставлять таблички, должен принять собственник дороги», — рассказали Е1 в ГИБДД по Свердловской области.