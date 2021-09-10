Ловушка для водителей: в России сократят количество предупреждающих о камерах знаков

В Москве и регионах планируют демонтировать большинство предупреждающих знаков о дорожных камерах. Портал Е1 рассказал, что в ГИБДД не хотят ускорять этот процесс - старые знаки дисциплинируют водителей.

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С 1 сентября все дорожные камеры в России должны быть обозначены новым знаком 6.22 «Фотовидеофиксация» (вместо старого знака 8.23 с таким же названием), установленным за 150–300 метров до начала зоны контроля. Как объяснял «Коммерсант», по новым правилам теперь достаточно всего одной такой таблички на въезде в город.

В Москве и регионах, по данным газеты, планируют демонтировать значительную часть предупреждающих знаков. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отмечали, что местоположение камер в городе «всем известно», оно указано в навигаторе и на едином транспортном портале.

В ГИБДД по Свердловской области порталу Е1 рассказали, что табличка 8.23 все еще подпадает под специальный ГОСТ. Он определяет, что подобные знаки можно применять в случаях, не предусмотренных госстандартом, если это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Камеры работают в местах, где есть аварийность, а существующие таблички 8.23 продолжают нести свою профилактическую роль. Ничего противоречивого тут нет. Наоборот, мы считаем целесообразным их применение», - подчеркнули в автоинспекции.