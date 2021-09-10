Названо количество машин с правым рулем в России

Наибольшее количество автомобилей с правом рулем числится в сегменте легковых авто. Но общая их доля оказалась крайне мала. К середине 2021 года число машин с правым расположением руля в российском автопарке достигло 4 000 000 экземпляров, что эквивалентно доле в 7.6% от общего автопарка.

В данной категории 3 400 000 – классические легковые машины. Их доля также достигает 7,6% от всех легковых машин в России. В сегменте легкой коммерческой техники доля машин с правым рулем значительно выше, и составляет 12,1%. В числовом выражении это 500 000 единиц.

В России на данный момент зарегистрировано 126 000 машин с правым рулем, а общая доля в сегменте составляет 3,4%. Наименьший сегмент транспорта с правым рулем – это автобусы, их насчитывается 2,4 тыс. экземпляров и доля только 0,6%.