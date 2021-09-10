Ford не сумел завоевать Индию

Компания Ford свернет выпуск своих автомобилей в Индии, не сумев добиться прибыли в конкуренции с азиатскими автопроизводителями.

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По данным Reuters, за последние 10 лет операционные убытки американской компании составили более 2 миллиардов долларов. Спрос на автомобили за 25 лет присутствия на рынке не превысил 2 процентов. Производственная мощность обоих заводов в 440 тысяч автомобилей в год использовалась лишь на 25 процентов.

Несмотря на усилия, мы не смогли найти устойчивый путь к долгосрочной прибыльности, - говорится в заявлении главы Ford India Анураг Мехротра.

Решение отчасти связано с намерением перенаправить капитал в разработку электроавтомобилей и перспективного программного обеспечения, хотя в предыдущие десятилетия мировые автопроизводители готовы были нести убытки ради присутствия в крупных государствах. Кроме того, Индия не стала, как ожидалось, третьим по величине рынком после Китая и США с продажами около 5 миллионов авто в год. Сейчас в этой стране преобладают недорогие малолитражные машины японской Suzuki и южнокорейской Hyundai.

По плану Ford India прекратит производство на заводе в Сананде к четвертому кварталу этого года, а выпуск автомобилей и двигателей на предприятии в Ченнаи к 2022 году. Производитель продолжит продавать часть своей техники в Индии за счет импорта и обещает оказывать поддержку дилерам. Кроме того, компания не откажется от управления завода в Сананде, где производятся двигатели для пикапов Ranger для экспорта.