Новая схема обмана водителей: действует даже на опытных автомобилистов

Водители поделились, в какие ловушки злоумышленников они попали и потеряли деньги. Как правило, во всех случаях злоумышленники давят на жалость.

Фото: Car.ru Car.ru

25 000 рублей потеряла автомобилистка Анастасия. В северном районе Москвы к ней обратился приятный молодой человек, который был на автомобиле Hyundai Solaris без государственных номеров коричневого цвета. Мужчина попросил о помощи. Девушка не прошла мимо попавшего в беду водителя и поинтересовалась, что случилось.

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Молодой человек сообщил, он приехал из Санкт-Петербурга, чтобы приобрести машину. Но при покупке автомобиля его якобы обманули сотрудники ГИБДД, в результате он остался без денег.

Молодой человек попросил денег на обратную дорогу и даже показал паспорт, поэтому девушка поверила ему. Очень много слов было сказано, которые разжалобили Анастасию, она перевела мошеннику 25 000 рублей. Была договоренность, что по приезду мужчина деньги вернет.

В подобную ситуацию попала и еще одна потерпевшая, которая отделалась меньшей суммой, перечислив только 2 000 рублей. История была немного другой, но смысл тот же. Мужчина показывал паспорт, в руках держал iPhone, был прилично одет. Он сообщил, что остановили гаишники и пришлось отдать все деньги, которые были с собой.

Мошенники не стесняются использовать детей, чтобы морально обезоружить потенциальную жертву. Еще одна девушка сообщила, что к ней подъехал мужчина на белом Mercedes. Открылось окно - взрослый ухоженный мужчина плакал, на заднем сидении был ребенок 5 лет, на переднем сиденье находился подросток.

Мужчина сказал, что они направляются домой в Абхазию, их остановили сотрудники ГИБДД, и якобы пришлось отдать инспекторам все деньги. Теперь же ему срочно нужны деньги на бензин, чтобы доехать домой. Мужчина показывал документы. Девушка разжалобилась и перевела некоторую сумму.