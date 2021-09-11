Появились первые изображения бюджетной модели Tesla

Их опубликовал Инстаграм-аккаунт CarForce247 с более чем 110 тысячами подписчиков. Инсайдер полагает, что электрокар появится на рынке под названием Tesla Model Q. Новая машина, как считается, будет конкурировать с автомобилями гольф-класса

Фото: Instagram Instagram

Немецкий инсайдер CarForce247 представил первые изображения бюджетного автомобиля Tesla, созданные на основе слухов. В блоге, который ведут немецкие автожурналисты, утверждается, что выпуск Tesla-Q начнется уже в 2023 году, а его предполагаемая цена составит около 25 тысяч долларов. Отмечается, что он будет конкурировать с самыми продаваемыми хэтчбеками на китайском и европейском рынках.

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Tesla-Q позиционируется в первую очередь как конкурент VW Golf. По сравнению с «Гольфом», цена в 25 тысяч долларов — это действительно недорого. Но в прошлом году компания Tesla объявила о планах по созданию нового научно-исследовательского центра в Китае для создания электромобиля «в китайском стиле». Пока что новостей про него особо нет.

Насколько реалистичен масштабный запуск проекта бюджетного электрохэтчбека, про который сам Илон Маск говорит уже достаточно давно, непонятно. Скорее всего, это если и получится, то не в 2023 году, а только через несколько лет, после того как Tesla запустит уже анонсированные проекты, такие, например, как Roadster второго поколения, способный разгоняться до 100 чуть больше чем за одну секунду. Ну и совсем вряд ли Tesla Model Q будет полноценно присутствовать на российском рынке, уверен заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков:

Юрий Урюков, заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com

«Пока эти все изображения, которые сейчас шумят в интернете, это всего лишь компьютерные рендеры, созданные художниками на основе неких предположений, слухов и заявления Илона Маска. А человек этот, как известно, экспрессивный, любит эпатировать публику и обещать различные фантастические вещи. Но практика, как правило, расставляет все по местам, и даже сейчас Tesla свои уже анонсированные модели толком запустить не может. Но в целом, если такой автомобиль действительно появится на рынке — это будет весомый аргумент в пользу компании Tesla. Конечно, о нашей стране здесь можно говорить только в неком условном ключе».

Как и кто будет производить новую модель, пока непонятно. Но главная проблема вовсе не в технологических сложностях производства (это преодолимо), а в том, что Илон Маск позиционирует это авто как полностью беспилотное, напоминает гендиректор Electric Vehicle Center group Михаил Ефимов. И тут социальные аспекты могут стать куда большим препятствием, чем технологические, отмечает он.

Михаил Ефимов, гендиректор Electric Vehicle Center group

«Машины электрические становятся все дешевле и дешевле. С учетом развития компонентной базы, удешевления батарей уложить стоимость автомобиля в 25 тысяч долларов вполне реально. Основная проблема в том, что это будет машина без руля и без педалей. Пока не будет приведено в соответствие с этим законодательство в Европе, в США, в России и в других странах, наверное, беспилотные автомобили просто некуда будет продавать. В Европе для смарткаров дальность поездки, по-моему, составляет 15 метров, в США — до 75 метров. Это когда машина к вам сама подъезжает с парковки».