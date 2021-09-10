Где чаще всего угоняют машины в Москве?

Невзирая на уменьшение количества угонов, воры по-прежнему портят жизнь автомобилистам. В январе-июне 48% машин от всего количества были украдены в Москве.
По данным страховщиков, чаще всего злоумышленники воруют автомобили в столице в Южном административном округе. Там зафиксировали одну треть всех угонов в мегаполисе.
На Новомосковский и троицкий округа пришлись 22% угонов. Обратная ситуация наблюдается в Восточном округе, где водители ни разу не сообщали о похищении собственных транспортных средств.
Если смотреть на самые любимые места «работы» воров, то здесь какая-либо конкретика отсутствует, потому как они трудятся везде.
Сообщается, что каждая восьмая машина угоняется со стоянок и парковочных зон, включая даже аэропорты и подземные парковки.
При этом численность угонов автомобилей в столице России уменьшилось в январе-июне нынешнего года в сравнении с тем же периодом прошедшего года на треть: всего украдено 1648 моделей за первое полугодие. Чаще всего в Москве злоумышленники воровали машины южнокорейской марки Hyundai (43%), а в столичном регионе – Toyota (63%).