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Где чаще всего угоняют машины в Москве?

Car.ru
2 часа назад

Невзирая на уменьшение количества угонов, воры по-прежнему портят жизнь автомобилистам. В январе-июне 48% машин от всего количества были украдены в Москве.

Где чаще всего угоняют машины в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным страховщиков, чаще всего злоумышленники воруют автомобили в столице в Южном административном округе. Там зафиксировали одну треть всех угонов в мегаполисе.

На Новомосковский и троицкий округа пришлись 22% угонов. Обратная ситуация наблюдается в Восточном округе, где водители ни разу не сообщали о похищении собственных транспортных средств.

Если смотреть на самые любимые места «работы» воров, то здесь какая-либо конкретика отсутствует, потому как они трудятся везде.

Сообщается, что каждая восьмая машина угоняется со стоянок и парковочных зон, включая даже аэропорты и подземные парковки.

При этом численность угонов автомобилей в столице России уменьшилось в январе-июне нынешнего года в сравнении с тем же периодом прошедшего года на треть: всего украдено 1648 моделей за первое полугодие. Чаще всего в Москве злоумышленники воровали машины южнокорейской марки Hyundai (43%), а в столичном регионе – Toyota (63%).

Автоновости,Hyundai,Toyota,
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