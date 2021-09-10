Россияне смогут быстрее добираться до курортов Крыма на авто

Для любителей путешествий есть важная новость. В РФ сейчас активно возводят ДЗОК – Дальний западный обход Краснодара. Он станет частью автотрассы М4 «Дон».

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ДЗОК к 2024 году должен взять на себя транзитный трафик, который сейчас проходит через город Краснодара.

Благодаря новому обходу существенно увеличится пропускная способность подходов к Крымскому мосту, а также сократится время поездки автомобилистов к Черному морю.

По заявлению экспертов, стройка ведется «стахановскими темпами».

На 10 километрах из 52-ух ДЗОК уже уложили асфальтобетон. В общем это 20 процентов от общей протяженности рассматриваемого нового обхода. Возводят одиннадцать искусственных сооружений.

Речь идёт о восьми путепроводах (3 тоннельного типа) и трёх мостах через реки.

Согласно проекту, осуществляемые строительно-монтажные работы должны завершить до конца 2023 г.