Россияне смогут быстрее добираться до курортов Крыма на авто

Для любителей путешествий есть важная новость. В РФ сейчас активно возводят ДЗОК – Дальний западный обход Краснодара. Он станет частью автотрассы М4 «Дон».
ДЗОК к 2024 году должен взять на себя транзитный трафик, который сейчас проходит через город Краснодара.
Благодаря новому обходу существенно увеличится пропускная способность подходов к Крымскому мосту, а также сократится время поездки автомобилистов к Черному морю.
По заявлению экспертов, стройка ведется «стахановскими темпами».
На 10 километрах из 52-ух ДЗОК уже уложили асфальтобетон. В общем это 20 процентов от общей протяженности рассматриваемого нового обхода. Возводят одиннадцать искусственных сооружений.
Речь идёт о восьми путепроводах (3 тоннельного типа) и трёх мостах через реки.
Согласно проекту, осуществляемые строительно-монтажные работы должны завершить до конца 2023 г.
Речь идёт об участке первой технической категории, в котором отсутствуют пересечения в одном уровне с прочими дорогами.