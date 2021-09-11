Юрист рассказал о «скрытых патрулях» ГИБДД

Законодательство предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав при организации «скрытых патрулей». Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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«Какие-то из них используются активно и ежедневно, а какие-то затратны или сложны в применении и поэтому находятся как бы в спящем режиме», — заявил Иван Соловьев агентству «Прайм».

По его словам, как правило, это гражданские машины, не выделяющиеся из общего потока.

Юрист заявляет, что «скрытые патрули» оправданы на участках, где невозможно обеспечить безопасность движения обычными методами. Однако, по его мнению, «скрытое патрулирование» далеко не всегда эффективнее привычных методов с камерами и заметными сотрудниками ДПС.