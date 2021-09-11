ГИБДД проведет масштабный рейд по России

Сотрудники ГИБДД проведут в эти выходные масштабный рейд в большинстве регионов страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Инспекторы будут останавливать как можно больше автомобилей. Таким образом, они постараются выявить нетрезвых водителей.

«Помните, что нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей», — говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции.

Также инспекторы планируют пресекать другие нарушения. Основная задача «сплошных проверок» - профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

В публикации отмечается, что в некоторых регионах рейд ГИБДД продлится до 14 сентября.

Ранее сотрудники московского ГИБДД провели рейд против тонированных машин после того, как за три месяца инспекторы выявили более 27 тыс. авто с нарушением правил тонировки.