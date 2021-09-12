Tesla решила использовать лазеры вместо дворников

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) одобрило разработку американского производителя электроавтомобилей Tesla. Компания Илона Маска придумала способ использования лазеров в качестве стеклоочистителей для машин, сообщило издание Gizmodo. Благодаря устройству в нише под капотом система сама распознаёт, где именно скопилась грязь и в каком количестве, а затем настраивает интенсивность лазера, который сожжёт её.

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В патенте под названием «Импульсная лазерная очистка от мусора, скопившегося на стеклянных изделиях транспортных средств и фотоэлектрических агрегатах» описано, что в конструкцию входит оптический блок, который испускает лазерный луч на стекло автомобиля, причём не только на лобовое. Разработанная инженерами Tesla система способна самостоятельно обнаруживать грязь и мусор на стекле, уточнило издание Gizmodo.

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В зависимости от расположения и количества грязи настраивается интенсивность лазера. Излучатель направится конкретно на проблемную зону, после чего лазер просто выжжет грязь, не повредив поверхность. В пример привели пятно птичьего помёта, сжечь которое дворникам от Tesla удастся за считаные секунды.

Система может быть полезна для автоматического удаления мусора, мешающего обзору камер автопилота вокруг автомобиля.

Отмечается, что такой подход имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, система полностью автономна. Как указано в патенте, обычные дворники могут размазывать грязь по поверхности, а движущиеся щётки способны отвлекать водителя.

С другой стороны, экспертов настораживает мощность луча, которая может нанести вред водителю, а также соседним автомобилям и проходящим мимо пешеходам, хотя в заявке указывали, что «лазерный луч проникает на глубину меньше стекла». Уточняется, что безопаснее всего использовать такой метод очистки в гараже или при полной остановке.

Tesla предложила использовать свою лазерную систему как для очистки всех стеклянных поверхностей автомобиля, так и солнечных панелей или в любых других сферах энергетики. В патенте нет упоминания того, что разработка будет использоваться для очистки стекла от капель дождя. В связи с этим можно сделать вывод, что она не заменит традиционные стеклоочистители, а будет работать в качестве дополнения к ним.

Издание Gizmodo отметило, что патент на регистрацию изобретения Tesla подала в мае 2019 года, но одобрили его только в сентябре 2021-го.

Кроме того, Tesla также разрабатывает новые электромагнитные дворники.

Ранее стало известно, что Tesla отложила серийное производство Cybertruck до 2023 года.