Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил миллион на колпачках колес

Motor.ru
6 часов назад

АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил на производстве, унифицировав колпачки колес. В видеоролике официального YouTube-канала «На заводе Ижевск» описано внедрение кайдзен-практик при сборке семейства Vesta. За счёт единообразия колпачков для седанов и универсалов в разных комплектациях удалось сэкономить более 88 рублей с каждого автомобиля, а в годовом выражении экономия автогиганта составляет около одного миллиона рублей.

АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил миллион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отказ от использования двух видов колпачков для легкосплавных колёс Lada Vesta в исполнениях Comfort, Luxe и Exculsive позволил упросить производственный процесс и свести к минимуму ошибки оператора при комплектовке китбокса.

Ведущий инженер отдела инжиниринга логистики автозавода «Лада Ижевск» подчеркнул, что унификация колпачков — только один пример внедрения кайдзен-практик на АвтоВАЗе. С начала 2021 года заводчанам удалось внедрить и экономически обосновать 150 изменений, были усовершенствованы полсотни деталей, а прорабатываются ещё 130 нововведений.

Два месяца назад стало известно, что в Тольятти изменят конструкцию битопливных Lada Largus и Vesta — универсалы и седаны линейки CNG получат иные газовые баллоны, что позволит увеличить объём багажника.

Автоновости,Lada Largus,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители