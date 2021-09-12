АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил миллион

АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил на производстве, унифицировав колпачки колес. В видеоролике официального YouTube-канала «На заводе Ижевск» описано внедрение кайдзен-практик при сборке семейства Vesta. За счёт единообразия колпачков для седанов и универсалов в разных комплектациях удалось сэкономить более 88 рублей с каждого автомобиля, а в годовом выражении экономия автогиганта составляет около одного миллиона рублей.

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Отказ от использования двух видов колпачков для легкосплавных колёс Lada Vesta в исполнениях Comfort, Luxe и Exculsive позволил упросить производственный процесс и свести к минимуму ошибки оператора при комплектовке китбокса.

Ведущий инженер отдела инжиниринга логистики автозавода «Лада Ижевск» подчеркнул, что унификация колпачков — только один пример внедрения кайдзен-практик на АвтоВАЗе. С начала 2021 года заводчанам удалось внедрить и экономически обосновать 150 изменений, были усовершенствованы полсотни деталей, а прорабатываются ещё 130 нововведений.