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В Москве на дорогах заметили машину из ковра

Мослента
1 час назад

В Москве на дорогах заметили машину из ковра. Видео с «Жигулями», кузов которых почти полностью обшит старым красным ковром в цветочек, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

В Москве на дорогах заметили машину из ковра
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»Telegram-канал «Новости Москвы»

«Самая модная машина "Жигули" на районе», — говорится в сообщении.

В комментариях интернет-пользователи стали активно обсуждать, как владельцу мыть свою машину. «Пылесосом», «Ванишем», «Ковер поменять», «В химчистку», «В пруды заехал, и все», «Выбивать», — предположили подписчики паблика.

«Единственная машина, которая от столкновения становится только чище, так как выбивается пыль», — заключил один из юзеров.

В конце августа фотография забитого вещами автомобиля с табличкой «Машина не продается!» развеселила пользователей сети.

Многие из них сошлись на том, что подобные машины необходимо вывозить на свалку, чтобы те не занимали парковочные места.

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