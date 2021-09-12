В Москве на дорогах заметили машину из ковра. Видео с «Жигулями», кузов которых почти полностью обшит старым красным ковром в цветочек, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
«Самая модная машина "Жигули" на районе», — говорится в сообщении.
В комментариях интернет-пользователи стали активно обсуждать, как владельцу мыть свою машину. «Пылесосом», «Ванишем», «Ковер поменять», «В химчистку», «В пруды заехал, и все», «Выбивать», — предположили подписчики паблика.
«Единственная машина, которая от столкновения становится только чище, так как выбивается пыль», — заключил один из юзеров.
В конце августа фотография забитого вещами автомобиля с табличкой «Машина не продается!» развеселила пользователей сети.
Многие из них сошлись на том, что подобные машины необходимо вывозить на свалку, чтобы те не занимали парковочные места.