Автогиганты нашли способ сохранить высокие цены на машины

Германские автоконцерны BMW и Daimler сохранят высокие цены на автомобили премиум-класса и продолжат поставлять их в ограниченном количестве после окончания кризиса микрочипов. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей компаний.

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«Мы будем сознательно поставлять меньше спроса», — заявил финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм.

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Представитель Daimler заявил, что компания будет стремиться делать автомобили более высокого уровня, передала FT.

Немецкие автогиганты во время пандемии снизили объёмы поставок и повысили цены из-за нехватки полупроводниковых чипов, которые используются в машинах. После этого финансовые результаты BMW и Daimler улучшились, поскольку клиенты оказались готовы платить больше за их продукцию. Этот подход понравился концернам — они собираются сохранить его и в будущем, когда дефицит микросхем удастся преодолеть. Компании делают ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на них на том высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии.

«За последние 24 месяца BMW значительно улучшила свои возможности ценообразования», — заявил финансовый директор компании Николас Питер. По его словам, пандемия дала понять, что клиенты готовы ждать автомобиль и по три-четыре месяца.

По данным FT, доходы от продаж Daimler увеличились до 12,2% по итогам последнего отчётного периода по сравнению с 8,4% за аналогичный отрезок 2018 года. У BMW этот показатель вырос с 8,6% до 16%.

Мировой дефицит полупроводников

Нехватка полупроводников в последнее время заставила сразу несколько крупных производителей отказаться от полноценного выпуска автомобилей. Например, по этой причине General Motors пришлось на неделю приостановить производство электромобилей Chevrolet Bolt и Bolt EUV.

Мировой дефицит микрочипов для производства микросхем добрался до российского автопрома в марте 2021 года. Некоторое время автозаводы покрывали нехватку чипов из складских запасов, но к лету дефицит стал заметной проблемой.

Срок заказов некоторых чипов для систем управления автомобилем может составлять до 60 недель. Завод Volkswagen в России дважды приостанавливал работу из-за нехватки деталей. «АвтоВАЗ» также в течение лета несколько раз прекращал производство некоторых моделей.