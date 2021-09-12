Hyundai сертифицировал в России две новые модели

Возвращение i30 N анонсировано, а вот дебют Elantra N Line может стать сюрпризом

Фото: Hyundai i30 Fastback N Hyundai i30 Fastback N

Hyundai готовится к российскому дебюту двух новых спортивных моделей. В нашей стране сертифицированы хот-хэтч и фастбэк i30 N, а также «заряженный» седан Elantra N Line. Откровений по технике нет — в сертификате Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на i30 N указан 2,0-литровый турбомотор в вариантах форсировки на 249 и 280 сил, а Elantra N Line может добраться до России с дефорсированной до 199 сил «турбочетвёркой» 1.6.

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Hyundai i30 N в нашей стране уже продавали официально, но после планового рестайлинга хот-хэтч выбыл из локальной гаммы. После оформления сертификационных документов препятствий для возвращения нет, причём в России смогут продавать не только хэтчбеки, но и фастбэки, собранные в Чехии.

Базовый Hyundai i30 N для России сохранит турбомотор 2.0 T-GDI, разовьёт 249 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента, а единственной коробкой передач будет 6-ступенчатая «механика». Альтернатива — i30 N Performance с аналогичным двигателем в варианте форсировки на 280 лошадиных сил и 392 Нм. Помимо «ручки» такие «тридцатки» окажутся доступны с новым 8-диапазонным преселективным «роботом».

Ещё один любопытный документ — расширенный сертификат ОТТС на Hyundai Elantra. В настоящий момент седаны продаются только с «атмосферниками» 1.6 и 2.0, но теперь Hyundai волен привезти в нашу страну спортивные Elantra N Line южнокорейской сборки.

В активе Elantra N Line 199-сильный (265 Нм) турбомотор 1.6 T-GDI, который может работать на бензине АИ-92 и сочетаться с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным преселективным «роботом». Оригинальный обвес добавит к габаритной длине 25 миллиметров, а 18-дюймовые легкосплавные диски войдут в стандартное оснащение.