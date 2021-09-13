Банки предупредили о росте ставок на автокредиты

К концу года ставки на автомобильные кредиты в России могут увеличиться на 1,5%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления автокредитования банка «Тинькофф» Кирилл Григорьев.
«Мы ожидаем рост на 0,7-1,5 п. п. [процентный пункт] в четвертом квартале», — заявил Кирилл Григорьев в интервью «Российской газете». В Газпромбанке ожидают роста ставок на 1 п. п. к концу года, продолжает издание.
Эту тенденцию банкиры объяснили увеличением ключевой ставки Центробанка, дефицитом новых автьомобилей и запуском производителями специальных совместных программ с банками. Ранее сообщалось, что российские банки начали отказывать россиянам в выдаче автокредитов. Ранее в России вырос спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы, пишет телеканал 360.