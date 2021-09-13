Правительство поддержало инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра

«Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сейчас проект закона разрабатывается и должен быть внесен в Госдуму до конца этой недели, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, поправки сократят число техосмотров в 4-5 раз.
Напомним, проект предлагает проведение обязательного техосмотра только при смене владельца и для тех транспортных средств, которым более 4 лет. Для всех иных случаев процедура станет добровольной, пишет er.ru. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ЕР предложила отменить процедуру. В партии отмечают, что правила проведения техосмотра устарели и превратились в формальность.