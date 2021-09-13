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Правительство поддержало инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра

РИА "ФедералПресс"иещё 12
1 час назад

«Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство поддержало инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сейчас проект закона разрабатывается и должен быть внесен в Госдуму до конца этой недели, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, поправки сократят число техосмотров в 4-5 раз.

Напомним, проект предлагает проведение обязательного техосмотра только при смене владельца и для тех транспортных средств, которым более 4 лет. Для всех иных случаев процедура станет добровольной, пишет er.ru. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ЕР предложила отменить процедуру. В партии отмечают, что правила проведения техосмотра устарели и превратились в формальность.

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