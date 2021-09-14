Зарядки для электромобилей установят в районах по реновации в столице

Зарядные пункты для электромобилей планируют установить в районах по реновации жилищного фонда Москвы. Об этом заявил в понедельник, 13 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Он отметил, что зарядки появятся во дворах и на подземных парковках для машин. При этом от них можно будет заряжать электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и многие другие виды транспорта.

— Крупную технику можно будет оставлять для зарядки на ночь. Однако, по предварительным расчетам, точки быстрой зарядки, установленные во дворе, способны будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут, — добавил глава департамента.

Такое решение спровоцировало массовый рост числа электрических автомобилей в городе. Из-за этого здесь необходимо установить соответствующее количество зарядных пунктов, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу депстроя.