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Xiaomi уличили в плагиате после публикации изображений будущего автомобиля

Motor.ru
1 час назад

Компания Xiaomi решила подогреть интерес к своему первому автомобилю. В начале сентября китайский производитель смартфонов и другой электроники создал подразделение Xiaomi EV, которое займется разработкой и производством «умных» машин на электрической тяге. А спустя несколько дней после этого в соцсетях Xiaomi появились рендеры некого спортивного седана с логотипом MI. IT-гиганта уличили в плагиате, так как эти изображения принадлежат стартапу Weltmeister, а запечатлен на них концепт Maven.

Xiaomi уличили в автомобильном плагиате
Фото: Xiaomi M1Xiaomi M1

Xiaomi спешно удалила изображения, однако журналисты успели сделать скриншот публикации. Как сообщают «Китайские автомобили», компания распространила рендеры, считая их фанатскими, и не проверила, действительно ли такой автомобиль существует. Пользователи соцсетей опознали на изображениях Weltmeister Maven: тот же аэродинамический кузов, выдвижные камеры вместо зеркал и утопленные дверные ручки.

Удаленная публикация Xiaomi
Weltmeister Maven

Единственным отличием автомобиля на рендерах от оригинального Maven стали шильдики MI, которые пририсовали на капоте и на корме. В остальном же седан на 100 процентов скопирован с шоукара Maven, представленного в 2020 году. Электрокар, который в обозримом будущем должен стать серийным, может проезжать на одной зарядке до 800 километров по циклу NEDC, и для него был заявлен автопилот третьего уровня.

В самом Weltmeister не прокомментировали ситуацию с плагиатом.

Что же касается Xiaomi, то компания намерена создать автомобиль с четвертым уровнем автономности по шкале SAE International, который подразумевает, что машина не требует вмешательства человека и может самостоятельно ехать, но только по заранее заданному маршруту. Над первенцем марки работают 300 сотрудников, а уставной капитал Xiaomi EV. составляет 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов.

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