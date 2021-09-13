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Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ

Motor.ru
3 часа назад

Национальный автомобильный союз предложил правительству России внести в список обязательной школьной программы изучение правил дорожного движения. Новый предмет может заменить факультативные занятия, которые учителя проводят в рамках ОБЖ. Сдавать экзамен по знанию ПДД специалисты предложили в форме единого госэкзамена. Однако Минпросвещения пока не готово к изменению существующей системы образования.

Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ
Фото: © mosavtoshkola.org© mosavtoshkola.org

По мнению Национального автомобильного союза, существующих знаний ПДД, которые школьники получают в рамках школьной программы, недостаточно для избежания аварийных ситуаций на дорогах. Несколько часов факультативных занятий в рамках ОБЖ не способны заменить полноценного образования в данной сфере. В связи с этим эксперты предложили сделать теорию вождения обязательной школьной дисциплиной, с последующим включением предмета в аттестат. Проверять знания ПДД планируют через государственную систему ЕГЭ.

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Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал инициативу. По его мнению, обучение правилам дорожного движения должно происходить непрерывно, начиная с детского сада. При этом водительское удостоверение школьники смогут получать вместе с аттестатом. Однако Минпросвещения в настоящий момент не готово к изменениям в существующей системе образования. Специалисты ведомства заявили, что введение нового предмета вызовет негативную реакцию, как со стороны обучающихся, так и их родителей.

В Минпросвещения также сообщили, что образовательная организация несет ответственность за качество образования своих выпускников. Чиновники считают, что школы должны включать знание ПДД в учебный план в рамках внеурочной деятельности, исходя из конкретных запросов учеников и их представителей. Таким образом, расширение перечня обязательных учебных предметов для прохождения государственной аттестации выпускниками образовательных организаций на сегодняшний день является нецелесообразным.

В конце апреля начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что с 1 апреля 2021 года сдать практический экзамен по вождению удалось чуть более 13 процентам кандидатов в водители. По сравнению с мартом, когда еще действовали старые правила, показатель упал в два раза.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,Правительство РФ,
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