ЦБ лишил покупателей права требования денежных выплат по ОСАГО

Борьба с юристами-мошенниками, которые покупают у пострадавших в ДТП право требования, а затем сами взыскивают ущерб со страховой компании, перешла в новую стадию. Их лишили возможности получать выплаты деньгами, когда ущерб можно компенсировать ремонтом автомобиля. Такие разъяснения содержатся в информационном письме, которое Центробанк направил страховым компаниям.

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До сих пор распространена практика, когда некие юристы выкупают право требования у пострадавших в аварии граждан по договору цессии. Понятно, что платят они значительно меньше, чем собираются получить со страховщика. Но стоит напомнить, что закон об ОСАГО предусматривает так называемое натуральное возмещение ущерба, то есть ремонт автомобиля. Понятно, что от ремонта они отказываются. Как говорится в письме, этот отказ они объясняли тем, что не могут предоставить автомобиль на станцию техобслуживания, так как не являются его владельцами.

Банк России напоминает, что закон об ОСАГО содержит закрытый перечень условий, когда возмещение по ОСАГО выплачивается деньгами. Он не включает невозможность предоставления автомобиля на станцию техобслуживания лицом, которое приобрело право требования. Потерпевший должен понимать, что это лицо должно также получить право распоряжаться поврежденным автомобилем для его ремонта.