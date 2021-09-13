АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей Renault

В понедельник, 13 сентября, АвтоВАЗ вновь запустил линию B0, на которой собирают Renault Logan и Sandero, а также Lada XRay и Largus, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ». Эти модели не производились на протяжении почти трех недель из-за нехватки электронных компонентов, а именно микросхем-контроллеров датчика антиблокировочной системы тормозов. Автомобили будут сходить с конвейера как минимум до конца текущей недели, а планы на более длительный срок пока не раскрываются.Две другие сборочные линии тольяттинского завода, где собирают Lada Niva Legend и Travel, а также Granta, в настоящее время находятся в простое. По данным инсайдеров, их запустят только в четверг, 16 сентября. Lada Vesta, которую производят в Ижевске, корректировка в графике работы не затронула, ижевское предприятие работает без перебоев.