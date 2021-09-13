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АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей Renault

Motor.ru
1 час назад

В понедельник, 13 сентября, АвтоВАЗ вновь запустил линию B0, на которой собирают Renault Logan и Sandero, а также Lada XRay и Largus, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ». Эти модели не производились на протяжении почти трех недель из-за нехватки электронных компонентов, а именно микросхем-контроллеров датчика антиблокировочной системы тормозов. Автомобили будут сходить с конвейера как минимум до конца текущей недели, а планы на более длительный срок пока не раскрываются.Две другие сборочные линии тольяттинского завода, где собирают Lada Niva Legend и Travel, а также Granta, в настоящее время находятся в простое. По данным инсайдеров, их запустят только в четверг, 16 сентября. Lada Vesta, которую производят в Ижевске, корректировка в графике работы не затронула, ижевское предприятие работает без перебоев.

АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей Renault
Фото: ТАССТАСС

Проблемы с поставками комплектующих связаны с глобальным дефицитом полупроводников. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам: так, крупнейший производитель чипов NXP Semiconductor сообщил, что автомобильная промышленность начала наращивать темпы быстрее, чем ожидалось, поэтому предприятие просто не успевает покрыть спрос. Ситуацию также усугубил октябрьский пожар на фабрике японского производителя Asahi Kasei Microdevices Corp, из-за которого сорвались уже запланированные поставки.

Дефицит электронных компонентов отразился и на графике выпуска автомобилей Volkswagen и Skoda в Калуге: на предприятии вводили режим простоя на 2-3 сентября и 9-10 сентября. Тогда же сообщалось, что производство приостановят с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября.

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