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Автоэксперт рассказал о навязывании лишних услуг клиентам автосервисов

RT на русском
48 минут назад

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости. Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

Эксперт рассказал о навязывании услуг в автосервисах
Фото: PixabayPixabay

«Самое популярное — дополнительные работы, которые, как правило, можно и не делать. Я бы не сказал, что это обман, это просто дополнительные услуги. Например, на некоторых дилерских сервисах, в том числе BMW, предлагалось чистить вентиляционные каналы продуваемых дисков, причём брали немаленькие деньги. Конечно, можно это делать, но на поведение автомобиля это практически никак не повлияет», — признался эксперт.

Он также добавил, что в некоторых сервисах намеренно «накручивают» часы работы, делая заказ, например, за два дня, а не два часа. При этом сама работа может быть выполнена некачественно.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.

Автоновости,BMW,
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