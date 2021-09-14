Эксперт рассказал о навязывании услуг в автосервисах

«Самое популярное — дополнительные работы, которые, как правило, можно и не делать. Я бы не сказал, что это обман, это просто дополнительные услуги. Например, на некоторых дилерских сервисах, в том числе BMW, предлагалось чистить вентиляционные каналы продуваемых дисков, причём брали немаленькие деньги. Конечно, можно это делать, но на поведение автомобиля это практически никак не повлияет», — признался эксперт.