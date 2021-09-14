Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Ввести упрощенную идентификацию через водительские права в России могут в 2022 году

Профиль
2 часа назад

До конца этого года в России могут принять законопроект, который упростит идентификацию людей. Он предполагает использование водительских прав в качестве дополнения к паспортным данным при проведении различных финансовых операций.

В России введут упрощенную идентификацию по водительским правам
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Документ был принят Госдумой в первом чтении в марте 2021 года. По словам главы комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, он может быть полностью согласован в этом году и вступит в силу через полгода после принятия, то есть в 2022 году, пишут во вторник, 14 сентября, "Известия".

Так, по водительским правам автовладельцы смогут обменивать валюту, а также брать займы до 15 тыс. рублей. В Минэкономразвития, который является автором инициативы, рассказали, что сейчас для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в финансовую организацию данные в виде ФИО, номера паспорта, телефона, а также на выбор: ИНН, СНИЛС или полис ОМС. По новому закону к этим данным прибавится и номер водительского удостоверения.

Банк перешлет эти сведения в соответствующие информационные системы органов госвласти, ПФР, ФОМС и т. д. После подтверждения в этих ведомствах на телефон придет специальное SMS, и клиент может считаться прошедшим процедуру. Эксперты считают, что инициатива упростит проведение финансовых операций, но может привести к росту импульсивных решений о взятии кредитов.

Автоновости,Пенсионный фонд РФ,Минэкономразвития,Госдума,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители