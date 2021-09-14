В России введут упрощенную идентификацию по водительским правам

До конца этого года в России могут принять законопроект, который упростит идентификацию людей. Он предполагает использование водительских прав в качестве дополнения к паспортным данным при проведении различных финансовых операций.

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Документ был принят Госдумой в первом чтении в марте 2021 года. По словам главы комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, он может быть полностью согласован в этом году и вступит в силу через полгода после принятия, то есть в 2022 году, пишут во вторник, 14 сентября, "Известия".

Так, по водительским правам автовладельцы смогут обменивать валюту, а также брать займы до 15 тыс. рублей. В Минэкономразвития, который является автором инициативы, рассказали, что сейчас для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в финансовую организацию данные в виде ФИО, номера паспорта, телефона, а также на выбор: ИНН, СНИЛС или полис ОМС. По новому закону к этим данным прибавится и номер водительского удостоверения.