Mitsubishi позаимствует «тележки» у Nissan

В настоящее время Mitsubishi использует восемь платформ для автомобилей разных классов, но уже через пять лет их количество сократится вдвое. В 2026 году автопроизводитель завершит разработку новых архитектур для автомобилей, которые продаются на домашнем рынке, и будет использовать исключительно бейдж-инжиниринговые версии моделей Nissan, сообщает агентство Nikkei. При этом автопроизводитель продолжит работать над собственным дизайном моделей и силовыми агрегатами.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Nikkei отмечает, что разработка собственной платформы обходится автомобильным компаниям в сотни миллионов долларов, что составляет примерно половину стоимости разработки нового автомобиля. Поэтому широко распространен бейдж-инжиниринг и унификация автомобилей. Например, так произошло с новым Mitsubishi Outlander, который со сменой поколения перебрался на платформу Nissan X-Trail и получил «ниссановский» двигатель.

По этой же причине Mitsubishi намерена свести к минимуму количество архитектур для моделей на рынках за пределами Японии. Две из четырех платформ, которые останутся у автопроизводителя к середине нынешнего десятилетия, будут созданы для автомобилей, которые продаются в Юго-Восточной Азии. А еще две «тележки» Mitsubishi позаимствует у Nissan — они лягут в основу моделей для Японии. Таким образом, Mitsubishi станет первым японским автопроизводителем, который прекратит разработку собственных платформ для легковушек для внутреннего рынка.