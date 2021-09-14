Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Mitsubishi прекратит разработку новых платформ для японских моделей

Motor.ru
2 часа назад

В настоящее время Mitsubishi использует восемь платформ для автомобилей разных классов, но уже через пять лет их количество сократится вдвое. В 2026 году автопроизводитель завершит разработку новых архитектур для автомобилей, которые продаются на домашнем рынке, и будет использовать исключительно бейдж-инжиниринговые версии моделей Nissan, сообщает агентство Nikkei. При этом автопроизводитель продолжит работать над собственным дизайном моделей и силовыми агрегатами.

Mitsubishi позаимствует «тележки» у Nissan
Фото: © Mitsubishi© Mitsubishi

Nikkei отмечает, что разработка собственной платформы обходится автомобильным компаниям в сотни миллионов долларов, что составляет примерно половину стоимости разработки нового автомобиля. Поэтому широко распространен бейдж-инжиниринг и унификация автомобилей. Например, так произошло с новым Mitsubishi Outlander, который со сменой поколения перебрался на платформу Nissan X-Trail и получил «ниссановский» двигатель.

По этой же причине Mitsubishi намерена свести к минимуму количество архитектур для моделей на рынках за пределами Японии. Две из четырех платформ, которые останутся у автопроизводителя к середине нынешнего десятилетия, будут созданы для автомобилей, которые продаются в Юго-Восточной Азии. А еще две «тележки» Mitsubishi позаимствует у Nissan — они лягут в основу моделей для Японии. Таким образом, Mitsubishi станет первым японским автопроизводителем, который прекратит разработку собственных платформ для легковушек для внутреннего рынка.

Mitsubishi Motors, как и Nissan, входит в Группу Renault. По состоянию на 2019 год Nissan и Mitsubishi делили 40 процентов своих платформ, а теперь они стремятся к более тесному сотрудничеству.

Автоновости,Mitsubishi Outlander,Nissan X-Trail,Renault,Nissan,Mitsubishi,Mitsubishi Motors,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители