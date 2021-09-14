В российской полиции появились электрокары

Максимальная скорость электрокаров, закупленных ростовской полицией, не превышает 30 километров в час, а в пешеходных зонах они не будут разгоняться быстрее 12 километров в час.

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Судя по фотографиям и видео, речь идет о гольфкаре 5E-Tigarbo производства российской компании КОМЗ-Экспорт, которая выпускает различную автотехнику и электрокары вместимостью от двух до восьми человек. Полицейский вариант рассчитан на четверых: два сиденья имеются в салоне, а сзади установлен цельный диван.

Электромобиль комплектуется мотором мощностью пять киловатт (6,8 лошадиные силы) и проезжает без подзарядки не более 60 километров. Его батарею можно наполнить от обычной бытовой розетки на 220 вольт. В стандартное оснащение входят светодиодный ближний и дальний свет, легкосплавные диски диаметром 14 дюймов и круиз контроль. Стартовая цена, указанная на сайте производителя, составляет 1,1 миллиона рублей.