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В российской полиции появились электрокары

Motor.ru
1 час назад

Максимальная скорость электрокаров, закупленных ростовской полицией, не превышает 30 километров в час, а в пешеходных зонах они не будут разгоняться быстрее 12 километров в час.

В российской полиции появились электрокары
Фото: © МВД© МВД

Судя по фотографиям и видео, речь идет о гольфкаре 5E-Tigarbo производства российской компании КОМЗ-Экспорт, которая выпускает различную автотехнику и электрокары вместимостью от двух до восьми человек. Полицейский вариант рассчитан на четверых: два сиденья имеются в салоне, а сзади установлен цельный диван.

Электромобиль комплектуется мотором мощностью пять киловатт (6,8 лошадиные силы) и проезжает без подзарядки не более 60 километров. Его батарею можно наполнить от обычной бытовой розетки на 220 вольт. В стандартное оснащение входят светодиодный ближний и дальний свет, легкосплавные диски диаметром 14 дюймов и круиз контроль. Стартовая цена, указанная на сайте производителя, составляет 1,1 миллиона рублей.

В марте на Тульском машиностроительном заводе началось производство электрического грузовичка «Муравей» в версии для полиции. В его кузове могут уместиться девять человек: по задумке производителя, туда можно будет сажать нарушителей. Заступил ли полицейский «Муравей» на службу, пока неизвестно.

Автоновости,МВД,
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