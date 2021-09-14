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Список документов для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад

Список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД купленного на вторичном рынке транспортного средства возрастом старше четырех лет, может пополниться еще одним пунктом. Согласно законопроекту о техосмотре, который во вторник, 14 сентября, внесла в Государственную думу «Единая Россия», помимо имеющегося перечня для этого потребуется диагностическая карта.

Список документов для регистрации авто в ГИБДД расширят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырех лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, документ, удостоверяющий его личность, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины. Согласно внесенной в парламент инициативе, этот список расширит диагностическая карта, содержащая сведения о прохождении техосмотра.

Проходить техосмотр в таком случае в обязательном порядке потребуется только новому владельцу после покупки транспортного средства старше четырех лет. При этом саму сделку купли-продажи можно будет совершить и без диагностической карты.

При покупке автомобиля или мотоцикла моложе четырех лет новому собственнику не нужно посещать пункт техосмотра — регистрацию в ГИБДД можно будет пройти без диагностической карты.

Ранее 14 сентября сообщалось, что депутаты от фракции «Единая Россия», а также сенаторы-единороссы, внесли в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Если его примут, техосмотр будет необходим только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Предполагается, что она позволит сократить количество техосмотров с 30 до 6-8 миллионов в год.

Автоновости,ГИБДД,Единая Россия,Госдума,
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