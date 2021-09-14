Список документов для регистрации авто в ГИБДД расширят

Список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД купленного на вторичном рынке транспортного средства возрастом старше четырех лет, может пополниться еще одним пунктом. Согласно законопроекту о техосмотре, который во вторник, 14 сентября, внесла в Государственную думу «Единая Россия», помимо имеющегося перечня для этого потребуется диагностическая карта.

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Сейчас для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырех лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, документ, удостоверяющий его личность, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины. Согласно внесенной в парламент инициативе, этот список расширит диагностическая карта, содержащая сведения о прохождении техосмотра.

Проходить техосмотр в таком случае в обязательном порядке потребуется только новому владельцу после покупки транспортного средства старше четырех лет. При этом саму сделку купли-продажи можно будет совершить и без диагностической карты.

При покупке автомобиля или мотоцикла моложе четырех лет новому собственнику не нужно посещать пункт техосмотра — регистрацию в ГИБДД можно будет пройти без диагностической карты.