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Электромобили будут оплачивать каждый километр пути

Российская Газета
2 часа назад

Развитие транспорта на альтернативных источниках энергии, в первую очередь - электричестве, может привести к изменению системы финансирования дорожной отрасли и переходу к оплате за каждый километр движения по любой дороге. Об этом предупредил помощник президента Игорь Левитин, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Автомобилистам придется платить за каждый километр пути?
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости

Сейчас дорожная отрасль создает 1,5% ВВП России, сказал Игорь Левитин. При этом деньги на содержание дорог поступают в том числе из акцизов, заложенных в цену бензина и дизеля. В заряде для электромобиля таких платежей не заложено, отметил Левитин. Из-за этого с развитием электротранспорта будут сокращаться поступления в дорожные фонда.

"Как следствие, возникают два варианта: или эти акцизы включить в цену альтернативных видов топлива, или же провести реформу, ввести покилометровые сборы и платежи для пользователей автодорог", - описал альтернативу Игорь Левитин.

Автоновости,Игорь Левитин,
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