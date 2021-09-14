Автомобилистам придется платить за каждый километр пути?

Развитие транспорта на альтернативных источниках энергии, в первую очередь - электричестве, может привести к изменению системы финансирования дорожной отрасли и переходу к оплате за каждый километр движения по любой дороге. Об этом предупредил помощник президента Игорь Левитин , выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Сейчас дорожная отрасль создает 1,5% ВВП России, сказал Игорь Левитин. При этом деньги на содержание дорог поступают в том числе из акцизов, заложенных в цену бензина и дизеля. В заряде для электромобиля таких платежей не заложено, отметил Левитин. Из-за этого с развитием электротранспорта будут сокращаться поступления в дорожные фонда.