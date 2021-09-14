Проезд по дорогам могут сделать платным из-за электромобилей

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Левитин.

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По его словам, это связано с тем, что сейчас автодороги содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо. Если Россия перейдёт на альтернативные виды топлива, то стране придётся решать вопрос с пополнением дорожных фондов, подчеркнул он.

Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, (...) или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами, — цитирует агентство Левитина.

По его словам, речь может идти о формате покилометровых платежей. И тогда автовладельцам придётся решать, как выгоднее передвигаться – личным или общественным транспортом. Леветин добавил, что из-за этого альтернативные виды топлива не будут стоить меньше, чем традиционные.

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