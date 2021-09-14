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Помощник Путина предупредил о новых сборах из-за перехода на электромобили

News.ru
35 минут назад

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Левитин.

Проезд по дорогам могут сделать платным из-за электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это связано с тем, что сейчас автодороги содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо. Если Россия перейдёт на альтернативные виды топлива, то стране придётся решать вопрос с пополнением дорожных фондов, подчеркнул он.

Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, (...) или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами, — цитирует агентство Левитина.

В России запустили программу перехода на электромобили

По его словам, речь может идти о формате покилометровых платежей. И тогда автовладельцам придётся решать, как выгоднее передвигаться – личным или общественным транспортом. Леветин добавил, что из-за этого альтернативные виды топлива не будут стоить меньше, чем традиционные.

Ранее Tesla выпустила отчёт, в котором сравнила стоимость владения электрокара и легковых автомобилей Toyota Camry и BMW 3 на бензиновом двигателе.

Более высокие стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla компенсируются низкими затратами на топливо, а через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль электромобиль становится выгоднее в обслуживании и дешевле, чем обычный автомобиль. Сообщается, что эксплуатационные расходы электромобилей ниже, чем у автомобилей, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии.

Автоновости,Toyota Camry,Toyota,BMW,Tesla,Игорь Левитин,РИА Новости,
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