Проезд по дорогам могут сделать платным из-за электромобилей

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Левитин.
По его словам, это связано с тем, что сейчас автодороги содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо. Если Россия перейдёт на альтернативные виды топлива, то стране придётся решать вопрос с пополнением дорожных фондов, подчеркнул он.
Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, (...) или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами, — цитирует агентство Левитина.
По его словам, речь может идти о формате покилометровых платежей. И тогда автовладельцам придётся решать, как выгоднее передвигаться – личным или общественным транспортом. Леветин добавил, что из-за этого альтернативные виды топлива не будут стоить меньше, чем традиционные.
Ранее Tesla выпустила отчёт, в котором сравнила стоимость владения электрокара и легковых автомобилей Toyota Camry и BMW 3 на бензиновом двигателе.
Более высокие стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla компенсируются низкими затратами на топливо, а через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль электромобиль становится выгоднее в обслуживании и дешевле, чем обычный автомобиль. Сообщается, что эксплуатационные расходы электромобилей ниже, чем у автомобилей, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии.