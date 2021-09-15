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В России могут создать запретные зоны для беспилотных автомобилей

Газета.Ruиещё 2
25 минут назад

Запретные зоны для беспилотного транспорта могут появиться в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В России предложили создать запретные зоны для беспилотных авто
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По данным издания, вопрос был поднят Федеральной службой безопасности. ФСБ предложила запретить поездки беспилотных машин рядом с Кремлем, ГУМом и ЦУМом.

При этом свободные от этого вида транспорта зоны пока не определены.

Руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов заявил изданию, что контроль движения в запретных зонах не потребуется ни со стороны автоматизированных систем, ни со стороны постовых-регулировщиков, так как если внести информацию о запретной зоне в цифровую модель дороги, то беспилотная машина автоматически будет объезжать ее.

Ранее сообщалось, что Минтранс ожидает снижения числа погибших в ДТП при запуске беспилотных автомобилей. Запуск нового транспорта в России снизит смертность в авариях на 8% к 2030 году, считают эксперты.

Автоновости,Борис Иванов,Минтранс РФ,ЦУМ,ФСБ,
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