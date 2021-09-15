Mazda сворачивает продажи CX-30 в России

Издание «Авторевю» узнало об уходе модели Mazda CX-30 с российского рынка: поставки кроссоверов уже прекращены, а у дилеров остался лишь небольшой запас машин на складах. На сайте Mazda CX-30 пока числится в списке доступных (со стартовым ценником 1,76 миллиона рублей), однако, как уверяют журналисты, уже в скором времени он исчезнет, и японская марка будет представлена в России всего тремя моделями: кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

Фото: © Mazda © Mazda

Mazda CX-30 поступила в продажу в январе 2021 года, и на момент приема заказов стоила от 1 620 000 рублей. Сборку модели локализовали на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.

Кроссовер комплектуется двухлитровым бензиновым мотором Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил, который работает как с шестиступенчатой «механикой», так и автоматом с тем же количеством передач. Привод – передний либо полный. Mazda CX-30 с механической коробкой передач и передним приводом разгоняется с места до 100 километров в час за 8,8 секунды, а полноприводному CX-30 с автоматической коробкой передач требуется на это 10,3 секунды. Максимальная скорость составляет 201 километр в час.

До сих пор на сайте автопроизводителя на выбор предложены три комплектации CX-30 — Drive, Active и Supreme, — а цены, по состоянию на середину сентября, лежат в диапазоне от 1 763 000 до 2 291 000 рублей.