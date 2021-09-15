АвтоВАЗ возобновит сборку всех моделей, но ненадолго

«Нетипичный АвтоВАЗ» выяснил, что с 20 сентября АвтоВАЗ возобновит производство на всех трех сборочных линиях: B0, где выпускают Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero, конвейер, с которого сходят автомобили семейства Granta, а также линию по сборке внедорожников Niva Travel и Niva Legend. Первые две проработают как минимум до конца рабочей недели, а производство «Нивы» продлится всего три дня.

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Тольяттинский завод продолжает испытывать проблемы с нехваткой электронных комплектующих, а именно — компонентов антиблокировочной системы тормозов от поставщика «Bosch Самара». По этой причине производство работает с перебоями с середины августа.

В наибольшей степени проблемы с поставками комплектующих отразились на объемах производства Lada Granta и, соответственно, на продажах. По итогам августа она уступила звание бестселлера российской марки модели Vesta и опустилась с первого на четвертое место в рейтинге самых популярных автомобилей в стране.

16 сентября АвтоВАЗ запустил линию B0 (Renault Logan и Sandero, Lada XRay и Largus), которая находилась с простое почти три недели, а Granta и Niva до сих пор не производятся. По некоторым данным, сроки ожидания новых автомобилей растянулись на несколько месяцев. Что же касается Lada Vesta, которую производят в Ижевске, то ее корректировка в графике работы не затронула, ижевское предприятие работает без перебоев.